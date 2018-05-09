محامي دانيلز: كوهين قبض 500 ألف دولار من الثري الروسي فكسلبرغ

أعلن محامي ستورمي دانيلز الثلاثاء أن المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب مايكل كوهين استلم مبلغ 500 ألف دولار من شركة يملكها ثري روسي، أودعت في حساب شركة استخدمت أيضا للدفع لممثلة أفلام البالغين.

وأوضح محامي دانيلز مايكل آفيناتي تفاصيل تحويلات أخرى، وصفها بالمشكوك بها، بما في ذلك التي قيل بأنها من عملاق صناعة الأدوية "نوفارتيس" والشركة الحكومية "الصناعات الفضائية الكورية" وشركة الاتصالات الأمريكية "إيه تي أند تي".

وأكدت "نوفارتيس" أنها دفعت لشركة كوهين و"إسنشيل كونسولتانتس"، وذكرت أن المستشار الخاص روبرت موللر استفسر حول الترتيبات في تشرين الثاني/نوفمبر. كما أكدت "إيه تي أند تي" أنها دفعت لشركة كوهين مقابل معلومات داخلية من إدارة ترامب.

ووضعت ادعاءات آفيناتي في ملف نشر على تويتر، ما يمكن أن يؤدي إلى أبعاد جديدة للتحقيقات الفدرالية بشأن كوهين. واطلعت "إن بي سي نيوز" على وثائق مالية يبدو أنها تدعم التحويلات إلى حساب آفيناتي.