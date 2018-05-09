قالت شبكة إعلامية ألمانية إن النسبة المئوية التي تمثلها صادرات الأسلحة الألمانية للدول في مناطق الصراع من صادرات الأسلحة الإجمالية للبلاد زادت إلى الضعف تقريبا في ظل الائتلاف الكبير السابق للمستشارة أنجيلا ميركل.
صادرات الأسلحة الألمانية إلى مناطق النزاع تصاعدت في حكومة ميركل السابقة
صادرات الأسلحة الألمانية إلى مناطق النزاع تصاعدت في حكومة ميركل السابقة
وأضافت شبكة (ار.ان.دي) أن القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة ارتفعت إلى 8.6 مليار يورو (10.2 مليار دولار) في الفترة من 2013 إلى 2017 مقارنة بما كانت عليه في ظل الائتلاف السابق بين المحافظين والحزب الديمقراطي الحر وهو 6.6 مليار يورو. ونقلت الشبكة البيانات عن رد لوزارة الاقتصاد على استفسار في البرلمان قدمه حزب اليسار المنتمي إلى أقصى اليسار.
وأضافت أن النسبة المئوية لمبيعات الأسلحة إلى دول في مناطق صراع بما في ذلك قطر والسعودية ومصر والجزائر والإمارات زادت إلى الضعف تقريبا فارتفعت من 43.2 في المئة إلى 83.5 في المئة.
للمزيد على يورونيوز:
ألمانيا تسعى لزيادة تصنيع الأسلحة لمواجهة التطور الأميركي
إنفوغرافيك: السعودية ومصر والإمارات ضمن أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم
ما هي أكثر دول العالم انفاقا في مجال التسلح؟
وتأتي الزيادة رغم تعهد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم السابق والحالي، بالحد من مبيعات الأسلحة.
وقالت سيفيم داجدلين نائبة زعيم حزب اليسار إن مبيعات الأسلحة لمناطق الصراع تسهم في زيادة عدد اللاجئين.
وأضافت للشبكة الإعلامية "تأخر كثيرا إصدار حظر قانوني لصادرات الأسلحة".