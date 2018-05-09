قيادات عسكرية إيرانية: الأوروبيون مرتبطون بأمريكا وأخطأنا بالجلوس مع الولايات المتحدة

نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال محمد علي جعفري قوله يوم الأربعاء إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة، وشكك في قدرتهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنسحابه منه يوم الثلاثاء.

وحثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على ألا تتخذ خطوات تزيد من صعوبة المهمة بالنسبة للدول التي ما زالت تريد الالتزام بالاتفاق. لكن جعفري شكك في قدرة الدول الأوروبية الثلاث على التصرف من تلقاء نفسها.

ونقلت الوكالة عنه قوله "من الواضح أن الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ قرار مستقل بين إيران وأمريكا وأنهم مرتبطون بأمريكا... مصير الاتفاق الإيراني واضح".