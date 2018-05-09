ماتيس يؤكد أن واشنطن ستعمل مع حلفائها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، بعد يوم من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران.
وقال ماتيس للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ "سنواصل العمل إلى جانب شركائنا وحلفائنا لضمان عدم امتلاك إيران أبدا لسلاح نووي، وسوف نعمل مع آخرين على التصدي لنفوذ إيران الخبيث".
وتابع "هذه الإدارة ستظل ملتزمة بجعل الأولوية لسلامة ومصلحة ورفاهية مواطنينا".
وأضاف "أعتقد أن لدينا الآن الفرصة للمضي قدما في التعامل مع هذا القصور وجعل هذا (الاتفاق) أكثر تأثيرا". ومضى يقول إن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يعملان على هذا الأمر.
وخلال جلسة يوم الأربعاء قال ماتيس إن قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق لم يكن قرارا متسرعا.
وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران مما أثار استياء الحلفاء الأوروبيين وأحدث حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية وأثار المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط.
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