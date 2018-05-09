فضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون فريدا من نوعه حين دعا نظيره الياباني وعقيلته شينزو آبي لمأدبة عشاء في منزله وقدم لهما طبق الحلوى في أحذية.
نتنياهو يقدم الحلوى لشينزو آبي في حذاء
نتنياهو يقدم الحلوى لشينزو آبي في حذاء
طباخ نتنياهو نشر على صفحته في إنستغرام صور طاولة العشاء التي كانت تضم طبق الحلوى بالشوكولاتة في أحذية.
وسائل الإعلام اليابانية تطرقت لهذه الواقعة الغريبة حيث نشر موقع اليابان بالعربي على "تويتر" معلقا على الواقعة تغريدة قال فيها "أثار العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته على شرف زيارة نظيره الياباني شينزو آبي وزوجته الأسبوع الماضي إلى إسرائيل جدلا كبيرا".
وقال الموقع إن رئيس الوزراء الياباني وعقيلته شعرا بالدهشة عند دخول طباخ نتنياهو الخاص بطبق الحلوى الذي حضر بعناية كبيرة في أحذية معدنية.
الصور انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ووصف العديد من روادها هذه الواقعة بقلة إحترام نتنياهو لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي.
ولم تعلق اليابان ولا إسرائيل على هذه الواقعة بعد.
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