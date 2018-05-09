الاتحاد الأوروبي يمتلك أقوى ليزر في العالم

ELI-Beamline ، مركز حديث جداً يجمع بين افضل المواصفات الليزرية الأوربية المطلوبة. يعمل أكثر من 300 عالم ومهندس من جميع أنحاء أوروبا وخارجها على بناء أقوى ليزر في العالم. تم تمويل المشروع لعموم أوروبا، تكلفته تجاوزت ال 266 مليون يورو، أي أكثر من 85٪ من الأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي.
انه أحد الأركان الثلاثة لأبحاث الليزر الأوروبية. في مركز ايلي العديد من أجهزة الليزر التي تعمل بالفعل.
"لدينا مبنى بنوعين من الليزر، لذا اننا نجمع هنا بين 1 بيتاوات و 10 بيتاوات، حاليا انها أعلى أشعة تم الحصول عليها من هذه التكنولوجيا"، يقول بيدريش روس، عالِم أساسي، منسق علمي لتكنولوجيا الليزر.
ليس هذا فقط : هناك ليزر آخر أقوى سيبدأ العمل به في الأشهر المقبلة.
حالياً، لا يمكن تصوير بعض معدات مركز ايلي . لكن على المدى الطويل، سيتمكن الباحثون والأكاديميون والشركات الخاصة من الاستفادة منها مع القيام ببحوثهم هنا، بدون أي مقابل تقريبًا.
"نقوم بتطوير تقنية مبتكرة لتسريع الأيونات بطريقة مضغوطة، نظريًا انها أكثر اقتصادية من تقنيات التسريع الحالية. أحد التطبيقات المهمة هو التطبيق الطبي لعلاج الأورام وهذا ما نأمل تحقيقه خلال 10 أو 20 سنة "، يقول الباحث دانييل مارغروني.