هؤلاء أكبر الزعماء عمراً في العالم.. بينهم 7 من القادة العرب

هل لديكم فكرة عن أكبر الزعماء عمراً في العالم؟ الكثير منهم تجاوز الثمانين، في هذا التقرير نقدم لكم نبذة عن أكبر 16 رئيسا في العالم، وللعلم فإن 7 منهم من الزعماء العرب، ومن بينهم سيدتان.

الرئيس الماليزي مهاتير محمد، وهو أكبر رئيس في العالم، عمره تجاوز الـ 92 سنة، ولد في شهر تموز /يوليو 1925.

الرئيس الماليزي مهاتير محمد

الملكة إليزابيث الثانية، بلغت الـ 92 في شهر نيسان/ أبريل الماضي، كانت من أكبر الزعماء في العالم، حتى نجاح الرئيس الماليزي مهاتير محمد بالانتخابات. تتربع الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا منذ 66 سنة منذ العام 1952 حين كانت في الخامسة والعشرين من العمر، بعد موت والدها الملك جورج.

الملكة إليزابيث

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يبلغ من العمر 91 عاما، وصل إلى الحكم في كانون الثاني / ديسمبر عام 2014، في أول انتخابات ديمقراطية في البلد، خلفا للرئيس زين العابدين بن علي الذي أطيح به في ثورة تونس عام 2011.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

كيم يونغ نام، وهو الرئيس الفخري لكوريا الشمالية، وأحد أهم صانعي القرار فيها، والمؤثرين في سياساتها العامة بالرغم من عدم ظهوره للعلن، يبلغ من العمر اليوم حوالي 90 سنة.

الرئيس الفخري لكوريا الشمالية

الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير الكويت سيلغ التاسعة والثمانين من العمر في شهر حزيران /يونيو القادم. ولد في العام 1929، وأصبح أميرا للبلاد عام 2006، لكن فعليا كان قد تحكم بالسلطة في سنوات سبقت بسبب مشاكل صحية اصابت أخيه في آخر سنوات حكمه.

أمير الكويت الشيخ صباح

مارغريت بيندلينغ، الحاكم العام للبهاماس منذ العام 2014، ولدت عام 1932 وستبلغ من العمر 86 سنة في شهر حزيران/ يونيو القادم، وهي أرملة نائب رئيس الوزراء ليندين بيندلينغ.

السيدة مارغريت

كولفيل يونغ الحاكم العام لبيليز، وعضو في رابطة الشعوب البريطانية لـ 25 عاما، يعمل في مجال السياسة منذ ستينيات القرن الماضي، ويبلغ من العمر 85 عاما.

كولفيل يونغ

رئيس الكاميرون بول بيا يبلغ من العمر 85 سنة أيضا، يترأس الكاميرون منذ عام 1982، وكان قبلها رئيسا للوزراء، له علاقات قوية مع فرنسا. الانتخابات الأخيرة التي خاضها وصفت بالمزورة.

بول بيا رئيس الكاميرون

إمبراطور اليابان آكيهيتو، ورث اللقب عام 1989، يبلغ من العمر 84 سنة، كان ظهوره عام 2011 مؤثرا، بعد زلزال تسونامي الذي ضرب البلد، حيث قام بزيارة أحد الملاجئ مع زوجته.

امبراطور اليابان وزوجته

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سابع ملوك السعودية، والابن الخامس والعشرين من الأبناء الذكور للملك عبد العزيز، تسلم الحكم بعد وفاة أخيه الملك عبدالله في 23 كانون الثاني / يناير عام 2015.

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيس اللبناني ميشيل عون يبلغ من العمر 83 سنة، ربح الانتخابات الرئاسية عام 2016، كان جنرالا في الجيش وتسلم منصب رئاسة الوزراء، غادر لبنان إلى فرنسا لحوالي 15 سنة بعد أن دخلت القوات السورية لبنان عام 1990.

الرئيس اللبناني ميشيل عون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبلغ من العمر أيضا 83 سنة، هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، استلم الرئاسة منذ العام 2005، وكان قبلها رئيسا للوزراء.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري من مواليد 1937، يبلغ من العمر 81 عاما، يعتبر الرئيس الثامن للبلاد، استلم رئاسة الجزائر عام 1999.

الرئيس الجزائي عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس السوداني عمر البشير يبلغ من العمر 74عاما، ولد عام 1944، كان قد قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديمقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء وقتها الصادق المهدي، ليصبح في العام 1989 رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء في آن معا.

الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، بلغ السادسة والثمانين عاماً عندما قرر التنازل عن الحكم في نيسان/ أبريل 2018، وكان قد تربع على سدة الحكم قبل عشر سنوات بعد وفاة شقيقه فيديل كاسترو.

راؤول كاسترو

رئيس زيمبابوي السابق روبيرت موغابي، كان قد بلغ الثالثة والتسعين من العمر في العام الماضي عندما أجبر على التنازل عن الحكم.