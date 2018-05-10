أنغيلا ميركل "قلقة" من أفكار ماكرون تجاه الاتحاد الأوروبي
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على التمسك بوحدة الاتحاد الأوروبي والتصدي للانقسامات ومواجهة التهديدات الخارجية.
وقال ماكرون الذي تسلم جائزة شارلمان لتقديمه "رؤية لأوروبا الجديدة" في مدينة آخن الألمانية بصراحة أن الوقت قد حان لبرلين للتخلي عن هوسها بفائض الميزانية.
وقال إن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر طموحا في الدفاع عن مصالحها والمساعدة في تحقيق التقارب الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.
من جهتها ألقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كلمة تشيد فيها بجهود ماكرون لتعزيز التكامل الأوروبي. وعلى الرغم من مدحها للرئيس الفرنسي الشاب إلا أنها لم تكن راضية على أفكاره التي تتضمن ميزانية مستقلة لكتلة العملة الموحدة، ووزير مالية واحد، وخطوات أخرى لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي.