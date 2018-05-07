فرنسا بعد عام على حكم إيمانويل ماكرون

مرَّ عام على انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا. تمكن الشاب من أن يظهر كما وعد به بعد خطاب انتصاره في الانتخابات بأن يكون رئيسا لكل الفرنسيين وهو ذاته انتخب حسب محللين بسبب انتمائه الوسطي حيث لم يكن يمينيا خالصا ولا يساريا في طروحاته السياسية. غير أن مدار الأمر اليوم، إنما يتعلق بالحديث عن حصيلة الرئيس الفرنسي بعد عام من استلامه مقاليد السلطة في البلاد وهو الذي ينتهج سياسة صارمة في تنفيذ ما وعد به من مشاريع أيام حملته الانتخابية ولتقييم حصيلة عام من حكم ماكرون قال لنا

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لو نظرنا إلى مسالة حماية الاستثمار الأجنبي وإلى وضع العمال المنتدبين، فلقد حقق ماكرون نجاحا معتبرا فعلا وانتصارا سياسيا أو لنقل انتصارا شخصيا.غير أنه ينبغي أن نعترف أن الإجراء كان موجودا من قبل. أما في ما يتعلق باتفاق التجارة الحرَّة وبشأن العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمن والدفاع فيقدم ماكرون شيئا جديدا، وبمهارة..يقدم مقترحا يعتبر جزء من الأجندة الأوروبية على كل حال.