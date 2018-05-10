لماذا غاب المخرج السينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف عن مهرجان كان؟
غاب المخرج السينمائي الروسي كيريل سيريبرينيكوف عن فعاليات مهرجان كان السينمائي المقام في جنوب فرنسا بسبب خضوعه للإقامة الجبرية في منزله بعد ما ورد اسمه في قضية احتيال.
وحضر جميع أبطال فيلمه "Leto Summer" الذي يروي قصة موسيقى الروك الروسية في الحقبة السوفياتية. وتم القبض على المخرج الروسي أثناء تصويره الفيلم واضطر إلى الإشراف على الفيلم عن بعد وبدون تواصل مباشر مع فريق العمل السينمائي.
"Leto" هو واحد من الأفلام الـ 21 المتنافسة في مسابقة الريشة الذهبية في مهرجان كان الذي انطلق في 8 مايو/أيار وسيتنهي في 19 من نفس الشهر.