قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الجمعة إن ملك البلاد عبر عن استعداده لإصدار عفو شامل عن السياسي المسجون أنور إبراهيم.
وخلال مؤتمر صحفي قال مهاتير أيضا إنه سيعلن حكومة من عشرة أعضاء يوم السبت بينهم وزراء المالية والدفاع والداخلية.
مهاتير محمد يقول إن الملك مستعد للعفو عن سياسي مسجون متهم باللواط والفساد
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الجمعة إن ملك البلاد عبر عن استعداده لإصدار عفو شامل عن السياسي المسجون أنور إبراهيم.
وخلال مؤتمر صحفي قال مهاتير أيضا إنه سيعلن حكومة من عشرة أعضاء يوم السبت بينهم وزراء المالية والدفاع والداخلية.
وكان أنور ومهاتير حليفين تحولا إلى عدوين وقد وحدا صفوفهما لخوض الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع والإطاحة بحكومة نجيب عبد الرزاق. وأنور مسجون في اتهامات باللواط والفساد ولا يمكنه تولي أي مناصب لحين صدور عفو عنه وإطلاق سراحه.
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وسبق لمهاتير أنه وعد بأن يتنحى ويسلم منصب رئيس الوزراء لأنور بمجرد العفو عنه.