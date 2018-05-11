بعد طرد السفير السابق: الفلبين ستقوم بتعيين سفير جديد لها في الكويت

قال وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو يوم الجمعة إن بلاده بصدد تعيين سفير جديد لها بالكويت بدل السفير السابق الذي اعتبرته الكويت غير مرغوب فيه في خطوة تمهيدية لاستئناف العلاقات بين البلدين.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي تخلله توقيع اتفاقية مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن تنظيم العمالة بين البلدين، حيث قال كايتانو إنه ووزير العمل سيرفعان التوصيات اللازمة برفع الحظر عن العمالة الفلبينية الماهرة للكويت إلى رئيس الجمهورية الذي بيده "القرار النهائي".
وأوضح كايتانو أن توصية أخرى بشأن رفع الحظر عن العمالة المنزلية ستلي ذلك، بعد مفاوضات يجريها مبعوث الرئيس الفلبيني في الكويت وتستمر عدة أيام.