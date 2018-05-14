لماذا تنقسم أوروبا بشأن القدس؟

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتانياهو اليوم الذي تم فيه افتتاح سفارة أميركا بالقدس باعتباره يوما مجيدا للإسرائيليين.مضيفا "إن افتتاح السفارة الأمريكية في‭ ‬القدس سيبقى في الذاكرة الإسرائيلية لأجيال". وقال في كلمته خلال حفل افتتاح السفارة الأمريكية "هذا يوم عظيم. يوم عظيم للقدس. يوم عظيم لدولة إسرائيل. يوم سيحفر في ذاكرتنا الوطنية لأجيال". ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لشجاعته" على الوفاء بوعده بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. واختتم نتنياهو كلمته قائلا إن القدس ستبقى "العاصمة الأبدية الموحدة لإسرائيل".

موقف الدول الأوروبية

لكن بروكسل تنظر إلى موقف الرئيس دونالد ترامب باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي قام بمقاطعة الاحتفال بافتتاح سفارة أميركا في القدس، باستثناء النمسا ووجمهورية التشيك ورومانيا. ودعت فرنسا وبريطانيا إسرائيل إلى ضبط النفس وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه "قلق بشدة" بشأن الأحداث في غزة. وكانت ردود فعل أخرى أشد حدة، فقد اتهمت تركيا قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب مذبحة وقالت إن نقل السفارة شجع تلك القوات.وفي لندن، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن بريطانيا لا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وما زالت تختلف مع القرار الأمريكي بالقيام بذلك. وحضر زعماء إسرائيليون ووفد أمريكي يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين وإيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر مراسم افتتاح السفارة.

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إسرائيل لا تأبه بالأوروبيين؟

لكن من غير المرجح أن تنصت إسرائيل إلى الأوروبيين - وهذا دليل على التأثير الضئيل للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. سألنا أحد المحللين عن العلاقة غير المستقرة بين أوروبا وإسرائيل.

هذا ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما فعلته إسرائيل على الحدود مع غزة، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين خلال احتجاجات حاشدة يوم الاثنين، بأنه دفاع عن النفس في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).وكتب نتنياهو على تويتر "كل بلد لديه التزام بحماية حدوده... منظمة حماس الإرهابية تعلن أنها تنوي تدمير إسرائيل وترسل آلافا لاختراق السياج الحدودي لتنفيذ هذا الهدف. سنواصل العمل بعزم لحماية سيادتنا ومواطنينا".