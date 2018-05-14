يقع هذا المكان الطبيعي البكر، متنزه متيرالا الوطني، على مسافة 40 كم من باتومي، عاصمة جمهورية أدجار ذاتية الحكم بجورجيا.
هذا المتنزه الجورجي، متيرالا هو البقعة الأكثر غزارة بالأمطار بجورجبا.
جورجيا: متنزه متيرالا، جمال يختبئ بين الغيوم
يقع هذا المكان الطبيعي البكر، متنزه متيرالا الوطني، على مسافة 40 كم من باتومي، عاصمة جمهورية أدجار ذاتية الحكم بجورجيا.
هذا المتنزه الجورجي، متيرالا هو البقعة الأكثر غزارة بالأمطار بجورجبا.
هنا، الهواء منعش ومعطر برائحة الورود والأعشاب المزهرة. انه موقع محمي لنباتات وحيوانات المنطقة التي تشمل الأنواع المتوطنة النادرة والمهددة بالانقراض.
"تعني كلمة متيرالا "جبل يبكي". المكان غالباً ما يكون محاطاً بالضباب والذاذ، لهذا اطلق عايه هذا الأسم"، يقول ضياء كونتسيلدز، مرشد سياحي في المتنزه.
على ارتفاع 1500 منر فوق مستوى سطح البحر، مسارات متيرالا مثالية لرياضة المشي لمسافات طويلة ومشاهدة الطيور والقيام بالمغامرات.