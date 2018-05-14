تنديد أممي "بالقتل في غزة" والبيت الأبيض يحمل حماس المسؤولية

وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلا: "عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف الآن... يجب احترام الحق في الحياة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين رويترز

في يوم واحد

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن قوات الأمن الإٍسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 50 فلسطينيا على طول الحدود مع غزة، الاثنين، كما بلغ عدد المصابين نحو 900 فيما تدفق محتجون على الحدود، في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

وكان هذا أعلى عدد من القتلى الفلسطينيين يسقط في يوم واحد منذ بدأت سلسلة الاحتجاجات المسماة مسيرة العودة الكبرى عند الحدود مع إسرائيل، يوم 30 مارس/آذار، ومنذ حرب غزة في 2014.

المملكة المتحدة

ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين أن بريطانيا قلقلة من الأنباء الواردة بشأن العنف في غزة وتدعو إلى ضبط النفس.

وقال للصحفيين "نحن قلقون من تقارير العنف وخسائر الأرواح في غزة. ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب الأعمال المدمرة لجهود السلام... بريطانيا لا تزال ملتزمة بشدة بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة".

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ألمانيا

عبرت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين عن قلقها البالغ بشأن الأنباء التي أفادت بمقتل عشرات الفلسطينيين أثناء احتجاجاتهم في قطاع غزة على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "يتعين (احترام) حق التظاهر السلمي في غزة أيضا".

وأضافت: "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وتأمين سياجها (الحدودي) من محاولات اقتحامه بعنف على أن تطبق مبدأ التناسبية".

وقالت المتحدثة إن ذلك يعني أن الذخيرة الحية ينبغي أن يقتصر استخدامها عندما لا تنجح وسائل الردع الأضعف وفي حالة وجود تهديدات محددة.

فرنسا

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون يندد بالعنف في غزة، وإنه سيتحدث إلى كل الأطراف المعنية في المنطقة في الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رويترز

وأضافت الرئاسة: "فرنسا تدين العنف... الرئيس سيتحدث إلى كل الأطراف الرئيسية في المنطقة (خلال الأيام القليلة المقبلة)".

الولايات المتحدة

حمل البيت الأبيض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن أحداث العنف الدامية في غزة، وقال إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، في بيان: "لا يوجد تبرير للتهور واللامبالاة اللتين أبدتهما حماس بدعوتها الناس إلى الانخراط في العنف الذي يعرضهم لمخاطر مروعة. وكما قال وزير الخارجية، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

كما قال البيت الأبيض، إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والعنف في غزة لن يؤثرا على خطة السلام.

تركيا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للصحفيين، في أنقرة: "مع الأسف، تقف الولايات المتحدة بغطرسة مع الحكومة الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتشارك معها في هذه الجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف: "هذا الاستفزاز سيزيد من مشكلات المنطقة ويترك أثرا غائرا في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وسيجعل (تحقيق) السلام في المنطقة أكثر صعوبة".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مؤتمر صحفي رويترز

وقال يلدريم إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس كان يستهدف صرف الانتباه عن مشكلات داخلية.

وأضاف: "حاول (ترامب) إخفاء حريق الداخل بإشعال حرائق في الخارج".