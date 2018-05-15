شاهد: متظاهرون يهود في الولايات المتحدة ينددون بنقل سفارة بلادهم إلى القدس
احتشد نحو 100 متظاهر، الاثنين، كثير منهم يرتدي الكيباه (القبعة اليهودية)، وقمصانا كُتب عليها: "الشباب اليهود يرفضون سفارة الاحتلال في ترامب"، خارج فندق ترامب إنترناشيونال، في جادة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وهتف المتظاهرون: "سنبني هذا العالم بالحب" و "نحن ندعم الحرية والكرامة للجميع، للإسرائيليين وللفلسطينيين".
كما قاموا بالسير حاملين أبوابا ونوافذا وأعمدة من أجل "سفارة الحرية".
في هذه الأثناء في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يشاركون في احتجاجات جماهيرية على الحدود مع إسرائيل، بالتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لإسرائيل في القدس.
للمزيد: