تكافح البوسنة للتعامل مع تدفق آلاف المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا أراضيها، حيث يفترش الكثير منهم الحدائق في العاصمة ومدن أخرى، مع سعيهم للوصول إلى غرب أوروبا.
البوسنة تواجه تدفق مهاجرين بالآلاف يسعون للوصول إلى غرب أوروبا
البوسنة تواجه تدفق مهاجرين بالآلاف يسعون للوصول إلى غرب أوروبا
فقد دخل البوسنة هذا العام حوالي 4 آلاف مهاجر من سوريا والعراق وتركيا والجزائر وأفغانستان، وهو عدد كبير مقارنة بسبعمئة وخمسة وخمسين مهاجرا فقط العام الماضي، وما زال نحو 1500 عالقين هناك.
أحد اللاجئين من العراق يدعى عمر وصل إلى البوسنة مع أخيه الأصغر، بعدما أمضى عامين في اليونان، ويقول إنه تمت إعادته من كرواتيا ست مرات أثناء محاولته الوصول إلى ألمانيا. وقال آخر من باكستان ويدعى آصف محمود إنه يوجد مهاجرون يعيشون في الغابات المحيطة بالعاصمة البوسنية سراييفو.
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وتعهدت الحكومة بنقل المهاجرين إلى أماكن بديلة، لكنها حذرت من أنها قد تضطر إلى إغلاق الحدود إذا لم يتمكن المهاجرون من مواصلة رحلتهم، إلى بلدان أوروبية أخرى. وحذر منسق المنظمة الدولية للهجرة في غرب البلقان من خطر حدوث أزمة إنسانية صغيرة، إذا لم يتم توفير أماكن إقامة صحية وإمدادات غذائية للمهاجرين.
ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في العام 2015. وأغلق ما يعرف بطريق البلقان للوصول إلى غرب أوروبا والذي يمر عبر تركيا واليونان ومقدونيا وصربيا، بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في العام 2016.
لكن منذ الخريف وبعد تشديد الرقابة على الحدود بين صربيا والمجر وكرواتيا، عثر المهربون على طريق جديد من اليونان يمر عبر ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة، إلى كرواتيا وغرب أوروبا.