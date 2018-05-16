أوروبا تدعو إسرائيل إلى الإعراض عن هدم "التجمّع البدوي" في محيط القدس..ما الذي جرى؟

وفي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه أعربت بعثات الاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق حول نِيَّة السلطات الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها لِهَدم الخان الأحمر، وإجبار التجمع على الانتقال إلى مكان آخر. كما يوجد في الخان الأحمر مدرسة فيها حوالي 170 طالبا من خمسة تجمعات. العديد من الأبنية في التجمع، بما فيها المدرسة، مولَت بواسطة الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيؤثر هدم المدرسة بشكل كبير على حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم. وحسب نصّ البيان "يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني".

ويصر المقيمون في تجمع الخان الأحمر منذ سنوات على حقهم بالعودة إلى أراضيهم الأصلية التي هجروا منها قسرا في النقب، وإلى أن يحين ذلك فهم يطالبون بدعم دولي للبقاء في هذا التجمع.و"يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء من الائتلاف الحاكم، مساعيهم، لإقرار سلسلة من الإجراءات تقيد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل بعمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنها الائتلاف، لمنعها من إلغاء القوانين التي وصفت بالعنصرية والتي تمكنت من إلغاء بعضها في السابق لأنها تتعارض وبعض الحقوق المنصوص عليها في القوانين".

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