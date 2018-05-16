شركة "غاب" تتلف أحد قمصانها بسبب خريطة الصين

اعتذرت شركة "غاب" الأمريكية عن بيع قمصان مطبوع عليها خريطة غير صحيحة للصين، حيث لم يظهر التصميم جزيرة التايوان ذات الحكم الذاتي.
واعترفت الشركة الأمريكية في بيان لها، بأن واحداً من منتجاتها التي بيعت في أسواق بعيدة فشلت في تحديد الخريطة الحقيقة للصين. واتخذت على الفور قراراً بسحب المنتج من الأسواق وإتلافه.
ونُشرت صورة للقمصان على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، ما أدى إلى تقديم مئات الشكاوى، وقالت الشركة إنها تحترم سيادة الصين وستنفذ مراجعات دقيقة لمنع تكرار الخطأ.
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وتعد "غاب" الأحدث من بين سلسلة شركات أجنبية واجهت رد فعل عنيفاً لعدم التزامها بالمطالب الإقليمية للصين، وذكر "ويبو" أن القميص الذي كان يُباع في كندا، لم يُظهر أراض صينية من بينها تايوان وجزر في بحر الصين الجنوبي وجنوب التيبت.
وأصدرت عدة شركات أخرى من بينها "ماريوت" و"دلتا إيرلاينز" اعتذارات مماثلة هذا العام بعد نشرها معلومات على مواقعها الإلكترونية تتعارض مع المطالب الإقليمية الصينية.