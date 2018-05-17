سعوديات يُحيين #لن تقودي.. ويتندرن على رافضي فكرة قيادتهن السيارة

عام 2013 انطلق "الوسم" هاشتاغ #لنتقوديلن_تقودي، حين كان الحديث يدور عن إمكانية السماح للمرأة بالقيادة، لكنه تم تأجيل البت فيه، لكن الهاشتاغ لم يختف، فقد أعاد الناس إحياء الوسم في في 26 سبتمبر / أيلول 2017 يوم صدر قرار ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث وصل ذروته حينها، وانتشر مرة ثانية منذ أيام، أما الطريف فيه كونه مستوحى من مطلع قصيدة تقول: لن تقودي لن تقودي.. قالها فحل سعودي.. فهو يخشاكِ عليهِ.. لو خرجت للوجود.

القصيدة التي لقيت ردودا كثيرة على نفس الوزن والقافية، أطرفها كان من الهنوف، حيث ردت على صاحب القصيدة بضرورة تشجيع المرأة على القيادة وحمايتها بدلا من تركها سجينة منزلها، فكتبت: