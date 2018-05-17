في إقرار أخلاقي صدر أمس الأربعاء، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى بأنه رد لمحاميه الشخصي، مايكل كوهين، أكثر من 100 ألف دولار، فيما يخص قضية صلاته المفترضة بممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز.
ترامب يقر برد 130 ألف دولار لمحاميه كوهين في قضة الممثلة الإباحية
ترامب يقر برد 130 ألف دولار لمحاميه كوهين في قضة الممثلة الإباحية
ويشكل اعتراف ترامب دورية مهمة في قضية صلته المفترضة بدانيالز حيث يكشف على مجموعة من التناقضات، مثل التفسيرات التي أدلى بها الرئيس ومساعدوه بشأن دفع كوهين مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 مقابل سكوتها بشأن علاقة جنسية مزعومة مع ترامب في 2006.
"مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي: إن تقرير الإفصاح المالي السنوي للرئيس لعام 2017 متوفر الآن وهنا"
وأثار الإقرار الذي وقعه ترامب وأصدره مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي جدلا من طرف جماعات رقابية بالإضافة إلى نائب ديمقراطي بارز بشأن انتهاكات محتملة لقانون تمويل الحملات الانتخابية الذي يتعين بموجبه الكشف عن المدفوعات التي تهدف للتأثير في الانتخابات.
ويتم طلب الإقرار الأخلاقي سنويا من المسؤولين الاتحاديين. ويشرف على الأمر مكتب الأخلاقيات الحكومي.
وقال النائب إلايجا كامنجز، وهو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في بيان إنه يسعى لأن تحقق اللجنة بشأن هذه المدفوعات.
للتذكير:
تزعم دانييلز أنها أقامت علاقة جنسية بترامب عام 2006 وهو ما ينفيه الرئيس الأميركي.
كذلك قالت دانييلز إن محامي ترامب، مايكل كوهين، قام بإعطائها مبلغ 130 ألف دولار أميركي ليثنيها عن كشف العلاقة المزمعة خلال الانتخابات الرئاسية التي أتت بترامب لسدة الحكم عام 2016.
وكان ترامب قد جادل من قبل بشأن علمه بدفع كوهين لهذا المبلغ أو ما إذا كان رده إليه. وقال في أبريل نيسان للصحفيين إنه لا يعلم أي شيء عن المبلغ.