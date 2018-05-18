أسطول الحرية ينطلق نحو غزة

بدأت سفن الحرية رحلتها مبحرة من كل من ميناء "غوتمبيرغ" في السويد وميناء "بيرغين" في النرويج. وتهدف هذه المبادرة إلى ما يعتبره المنظمون كسر الحصار عن قطاع غزة. المبادرة يشرف على تنظيمها تحالف أسطول الحرية وتشارك في تنظيمها اللجنة الدولية لكسر الحصار.ويطلق عليه اسم "من أجل مستقبل يشرف لفلسطين".

وستلتقي السفن يوم السبت ١٩ مايو الجاري في ميناء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ، حيث ستنطلق مجتمعة باتجاه أحد الموانىء الألمانية صباح يوم الاثنين ومن هناك تتابع الإبحار عبر المحيط الأطلسي ومن ثم عبر البحر المتوسط لمدة شهرين ستتوقف خلالها في العديد من الموانىء الأوروبية إلى أن تصل إلى شرق البحر المتوسط، حيث ستتوجه من هناك الى غزة، ومن المتوقع وصول السفن الى غزة في الثلث الأخير من شهر يوليو/ تموز المقبل.

زاهر بيراوي

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية- في بيان وصلت يورونيوز نسخة منه " هذه المحاولة الجديدة لكسر الحصارعن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذا الحصار الظالم، ولمطالبة الدول الأوروبية بممارسة دورها في تمكين الفلسطينيين في غزة من التحرك من وإلى بلدهم بحرية تامة سواء عبر البر او الجو او البحر أسوة ببقية الشعوب في العالم"