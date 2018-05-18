أسطول الحرية ينطلق نحو غزة

بدأت سفن الحرية رحلتها مبحرة من كل من ميناء "غوتمبيرغ" في السويد وميناء "بيرغين" في النرويج. وتهدف هذه المبادرة إلى ما يعتبره المنظمون كسر الحصار عن قطاع غزة. المبادرة يشرف على تنظيمها تحالف أسطول الحرية وتشارك في تنظيمها اللجنة الدولية لكسر الحصار.ويطلق عليه اسم "من أجل مستقبل يشرف لفلسطين".
وستلتقي السفن يوم السبت ١٩ مايو الجاري في ميناء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ، حيث ستنطلق مجتمعة باتجاه أحد الموانىء الألمانية صباح يوم الاثنين ومن هناك تتابع الإبحار عبر المحيط الأطلسي ومن ثم عبر البحر المتوسط لمدة شهرين ستتوقف خلالها في العديد من الموانىء الأوروبية إلى أن تصل إلى شرق البحر المتوسط، حيث ستتوجه من هناك الى غزة، ومن المتوقع وصول السفن الى غزة في الثلث الأخير من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية- في بيان وصلت يورونيوز نسخة منه " هذه المحاولة الجديدة لكسر الحصارعن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذا الحصار الظالم، ولمطالبة الدول الأوروبية بممارسة دورها في تمكين الفلسطينيين في غزة من التحرك من وإلى بلدهم بحرية تامة سواء عبر البر او الجو او البحر أسوة ببقية الشعوب في العالم"
المحاولة الجديدة لكسر الحصار عن غزة تشير إلى رغبة المتضامنين الدوليين في تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى ما تطلق عليه المبادرة "فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين" وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة اعلامية وسياسية للضغط على"فارضي هذا الحصار ولمطالبة الدول الأوروبية بممارسة دورها في تمكين الفلسطينيين في غزة من التحرك من وإلى بلدهم بحرية تامة سواء عبر البر او الجو او البحر أسوة ببقية الشعوب في العالم."
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هذه السفن ستحمل على متنها عددامن الشخصيات العامة والنشطاء من دول مختلفة، بعضهم سيشارك بين الموانئ الأوروبية وعشرات منهم سيشارك في الجزء الأخير من الرحلة الى غزة. وانه سيتم تنظيم فعاليات تضامنية مع غزة في كل الموانئ التي ستتوقف بها مترافقة مع حملات سياسية وتوعوية واعلامية.
ويضيف بيراوي إنه تم إطلاق اسم "العودة" على واحدة من السفن المشاركة وذلك مساهمة في احياء الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية ودعما لحق الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم التي هجِّروا منها عام ١٩٤٨"
جدير بالذكر ان تحالف أسطول الحرية نظم العديد من محاولات كسر الحصار البحري عن غزة ، كان ابرزها عام ٢٠١٠ في الأسطول الذي كانت تقدمه سفينة "مافي مرمرة" التركية التي تعرضت لهجوم من البحرية الإسرائيلية التي قتلت مجموعة من المتضامنين وهم بعدد عشرة أفراد، وجرح العشرات من المتضامنين الدوليين. وكانت المحاولة الماضية عام ٢٠١٦ عندما تم تنظيم القوارب النسائية لكسر الحصار والتي تم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية واعتقال النساء المتضامنات على متنها ومن ثم ترحيلهن الى بلدانهن.