نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية يوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.
كوريا الشمالية: منشقان جديدان يفران من قبضة كيم
كوريا الشمالية: منشقان جديدان يفران من قبضة كيم
وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب خشبي قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.
ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.
جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونغ يانغ بالحد من التوترات في المنطقة.
"عودة المختطفين"
من جهتها طالبت بيونغ يانغ سيول بإعادة المنشقين التي قالت إنهما تعرضا للاغواء والخطف من قبل الجارة الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية عن متحدث باسم جميعة الصليب الأحمر في كوريا الشمالية أن الهاربين تعرضوا للاختطاف القسري من قبل كوريا الجنوبية.
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المصدر: رويترز