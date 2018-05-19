شاهد الملايين حول العالم يوم السبت مراسم زفاف الأمير هاري على ميغان ماركل حيث لفتتت عدة نقاط انتباه الجميع أكثر من غيرها.
المشاهد الخمسة الأبرز في زفاف هاري وماركل
المشاهد الخمسة الأبرز في زفاف هاري وماركل
فستان ماركل
كالعادة بمثل تلك الزيجات الملكية، ينتظر الجميع ظهور الفستان الذي سترتديه العروس، ولم تخيب ماركل ظن معجبيها بظهورها بفستان خطف الأنظار بالرغم من بساطته.
ماركل ارتدت فستاناً من الحرير من تصميم دار جيفينشي الفرنسية.
الأسقف مايكل كاري
فُوجئ الكثير عند رؤية الأسقف الأمريكي الأسود مايكل كاري يلقي بخطبته الدينية أثناء المراسم على غير عادة تواجد رجال دين تابعين لكنيسة إنجلترا بشكل خاص في مثل تلك المراسم.
ولم يكن ظهور كاري هو المفاجئة الوحيدة، بل كان أسلوبه في الخطابة وكلماته اللاحقة هي من أسرت الجميع، حيث استلهم الأسقف مقولات للناشط والقس الأمريكي الراحل مارتن لوثر كينغ عن الحب وقوته في حياة البشر.
وجوم الملكة إليزابيث
منذ لحظة وصولها إلى كنسية سانت جورج حتى انتهاء مراسم الزفاف بدت الملكة إليزابيث وكأنها في حالة من الوجوم والحزن إن لم يكن الغضب الدفين.
وحتى أثناء خطبة الأسقف كاري التي استمتع بسماعها الحضور، بدت الملكة وكأنها غير منبهرة بما يقال.
ديفيد بيكام
كان الأبرز بين مشاهير المدعوين لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام.
وظهر بيكام وكأنه محبوب الجميع سواء من الحضور او العامة من الجماهير التي احتشدت بقصر ويندسور، حيث شرع في تحية الجميع وتوزيع الابتسامات.
تعددية غير معتادة
لم يكن وجود كاري هو مظهر التعددية الوحيد خلال المراسم، بل صاحبه غناء كورال مكون بالكامل من الأشخاص أصحاب البشرة السوداء، بالإضافة لاختيار المصري-البريطاني الأنبا آنجيلوس، وهو أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بلندن، لقراءة الصلوات الدينية خلال المراسم.