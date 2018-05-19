تميزت مراسم زفاف الأمير هاري على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بالعديد من مظاهر التعددية التي تختلف مع التقاليد الملكية السابقة في مثل تلك الفعاليات.
أسقف مصري قبطي يتلو صلوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
أسقف مصري قبطي يتلو صلوات زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
وكان أحد مظاهر التعددية تلك هو قيام الأسقف آنجيلوس، كبير أساقفة الكنيسة القبطية بلندن، بقراءة صلوات الزفاف الملكي، حيث جاء اختياره دوناً عن ممثلي العديد من الطوائف والكنائس المسيحية الأخرى الموجودة ببريطانيا.
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توافد الحشود والمشاهير لحضور زفاف الأمير هاري وميجان ماركل
وولد الأنبا آنجيلوس بالقاهرة عام 1967 قبل أن يهاجر بصحبة عائلته إلى أستراليا أثناء طفولته.
ودرس الأنبا آنجيلوس العلوم السياسية والفلسفة وعلم الاجتماع قبل ان يعود إلى مصر عام 1990 حيث أصبح راهباً بدير وادي النطرون وعينه البابا شنودة الثالث سكرتيراً خاصاً له.
وتم إرسال الأنبا آنجيلوس عام 1995 للخدمة ببريطانيا وعاش فيها واكتسب الجنسية البريطانية بجانب جنسيته المصري وأصبح كبير أساقفة مطرانية الأقباط الأرثوذكس في لندن منذ عام 2017.
واحتفى السفير البريطاني بمصر جون كاسون بمشاركة الأسقف القبطي بهذا الحدث، حيث وصف كاسون الانبا انجيلوس بالصديق.