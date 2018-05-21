شاهد: اعتقال معلم إثر انتشار فيديو ضربه وتعنيفه لطالبة بالمغرب

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، شريط فيديو يظهر قيام أستاذ مغربي بضرب وتعنيف طالبة داخل الصف، بشكل "صادم".
وإلى جانب الضرب، يمكن الاستماع للأستاذ وهو يوجه ألفاظا نابية و"بذيئة" للطالبة، مثل "عاهرة"، فيما يبدو أن زميلتها في الصف هي من التقط الفيديو.
لجنة تقصي حقائق
وإثر انتشار الشريط وتناوله في عدّة صحف ومؤسسات إعلامية، أعلن التلفزيون المغربي "إم 2" عن قيام السلطات المغربية باعتقال المدرّس.
وقال التلفزيون إن الشرطة فتحت تحقيقا قضائيا في الحادثة، وإن أكاديمية "بني ملال خنيفرة" في مدينة خريبكة، شكلت لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق بالواقعة.
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رهن الحراسة
كما قال موقع "هسبريس" المغربي، إن الأستاذ هو (ش. ج.)، وهو من مدينة خريبكة (وسط البلاد)، وأنه مدرس في مادة الرياضيات.
وأضاف الموقع أن المدرس رهن الحراسة "بغرض البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكاب الفعل”، وأنه “لم تقدم ضد المعتدي أيّة شكاية لدى المصالح الأمنية، إثر وقوع الصلح بين والد التلميذة والأستاذ".