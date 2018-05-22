شاهد: سحابة بيضاء من المواد السامة تغطي سماء هاواي
بعد أكثر من اسبوعين من انفجاره مازال بركان كيلاويا مستمرا باطلاق المزيد من الحمم والدخان وحتى شظايا زجاجية ذائبة لتشكل سحابة كبيرة غطت سماء هاواي.
ومع ارتفاع مستويات الغازات السامة طلبت السلطات من ألفي شخص مغادرة منازلهم فورا. وسيقوم الدفاع المدني للمقاطعة بالمزيد من عمليات إجلاء السكان، مع تخوف من انقطاع الطرقات السريعة. ولا توجد أي اشارة إلى أن ثوران البركان سيتوقف قريباً.
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وزادت يوم الاثنين 21 من شهر أيار/ مايو كمية المواد السامة التي يقذفها البركان ثلاثة أضعاف، وخاصة غاز ثاني أوكسيد الكبريت. وهو غاز سام قد يؤدي للوفاة في حال استنشاقه.
وقد تؤدي تلك المواد السامة لاحقاً لهطول أمطار حامضية بخصائص كيميائية آكلة مشابهة لخصائص الأحماض المستعملة في البطاريات.
المصدر: رويترز