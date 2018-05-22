كيف يُستغلّ المهاجرون غير الشرعيين أثناء العمل بأوروبا؟

يمكن أن تتخذ العبودية الحديثة أشكالاً عديدة. ففي بروكسل، يعد تجديد بناء محطة مترو آرلوا مثالًا مثيرا للسخط. محمد يعيش في وضع إقامة غير شرعية و لا أوراق ثبوتيه لديه، كان يعمل عدة أشهر في الأنفاق ويتقاضى مقابل ذلك 50 يورو يوميا وفضلا عن ذلك كلّه، فالخوف يستوطن محمد بسبب الخشية المستمرة من أن تلقي أجهزة الأمن القبض عليه.