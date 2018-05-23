مزهرية صينية قديمة يُقيم ثمنها بنصف مليون يورو

عُثر على مزهرية قديمة في صندوق أحذية قديم كان مخزنا في علية أحد المنازل في فرنسا، ومن المفروض أن تعرض المزهرية في مزاد "سوثبي" العلني في 12 يونيو/ حزيران القادم.
وبحسب موقع "scmp" فقد صنف الخبراء هذه المزهرية بأنها عمل فني جميل من البورسلان، صممت لأحد أباطرة الصين في القرن الـ 18، وسيبلغ السعر الأولي لهذه التحفة حوالي 500 ألف يورو.
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المزهرية التي وجدت عن طريق الصدفة، بين عشرات القطع الأخرى، بقيت لعشرات السنين في مكانها، وبحسب أحد مالكيها الذين تواصلوا مع دار سوثبي للمزادات فإنها لم تجلب أنظار أصحابها كما يقول هذا المالك السابق: "لم نحبها كثيرا، ولم يحبها جداي أيضا".
وبحسب أوليفر فالميير، أحد القائمين على المزادات فإن هذا النوع من المزهريات نادر جدا، بمثل هذه الرسومات من غزلان وأشجار، كما أنها في حالة جيدة جدا، وقال:"هذه المزهرية هي الوحيدة من نوعها في العالم حتى الآن تحتوي هذه التفاصيل، هي فعلا قطعة فنية رائعة".