جواز السفر الياباني يزيح السنغافوري.. والإمارات العربية الأكثر تقدما بين الدول

حصلت اليابان على المركز الأول في تصنيف "هنلي" لجوازات السفر، مزيحة بذلك سنغافورا التي كانت قد حازت على هذا الترتيب في الدراسة التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
فبحسب البيان الصادر عن "مؤشر هينلي لجوازات السفر" الأربعاء 23 مايو / أيار، فإن جواز السفر الياباني يخول لحامليه الدخول إلى 189 دولة، بعد أن كانت تشارك كلا من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنرويج واليابان والمملكة المتحدة التي يمكن لحامله السفر إلى 156 دولة من دون تأشيرة.
وتراجع جواز السفر السنغافوري إلى المرتبة الثانية مع ألمانيا التي حافظت على مركزها، بإمكانية الدخول إلى 188 دولة دون تأشيرة.
أما المركز الثالث فجاء فيه كل من كوريا الجنوبية، فنلندا، فرنسا، إسبانيا والسويد، حيث نلحظ هنا صعود فرنسا وإسبانيا والسويد إلى هذا المركز بعد أن كانت في المركز الرابع في التقييم الماضي.
للمزيد من الأخبار حول جوازات السفر:
جدل في بريطانيا بسبب لون جواز السفر بعد بريكست
شراء الجنسية هوس الأثرياء الجديد
جواز السفر البريطاني الأزرق "رمز الانفصال" صنع في فرنسا
وحلت جوازات سفر كل الولايات المتحدة وبريطانيا في المركز الرابع بعد أن كانتا في المركز السادس بإمكانية الدخول إلى 154 دولة.
التقرير الذي تعده شركة استشارات الجنسية والإقامة "هينلي"، قالت، بأن حوالي 40 اتفاقية خاصة بمنح التأشيرات وُقعت بين الحكومات منذ بداية هذه السنة.
وقد أعلنت روسيا في ابريل/ نيسان الماضي، بأنها قد تمنح التأشيرة لكل المسافرين بتذاكر دخول مباريات المونديال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، المقبلين، وتأتي روسيا في المركز 47، متراجعة بمرتبتين عن التقييم الماضي.
أما الدولة الأسرع تقدما في هذا المجال فهي الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي ترتيبها حاليا في المركز 23، وبهذا تكون قد تقدمت بـ 38 مرتبة مقارنة بتقييم 2008، وبحسب المركز، فإن الإمارات أحرزت هذا التقدم لقدرتها على الحصول على تسهيلات للتأشيرات أكثر من غيرها.
مؤشر هنري لجوازات السفر يعتمد على بيانات من منظمة الملاحة العالمية، والتي تعمل على أكبر قاعدة بيانات سفر في العالم، بالإضافة إلى معلومات قائمة على دراسات وأبحاث، لتعزز نتائج هذا المؤشر.
من ناحية أخرى وبالحديث عن التريب المتدني لجوازات السفر، فقد احتل الجواز العراقي المركز 100 مع أفغانستان، وحصلت سوريا بالتساوي مع الصومال على المركز 99، وجاءت اليمن في المركز 97، وكل من إريتريا وفلسطين والصومال في المركز 96.
وللعلم فإن المؤشر يدرس 199 جواز سفر و227 وجهة سفر حول العالم.