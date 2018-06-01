مسجد زايد.. ثالث أكبر المساجد في العالم وتحفة عاصمة الإمارات

مسجد زايد في أبو ظبي بالإمارات هو ثالث أكبر المساجد في العالم، بعد المسجد النبوي والمسجد الحرام، في المملكة العربية السعودية.

سمي علي اسم رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان قد اختار مكانه بنفسه، وأعطى توجيهاته للمصممين والمهندسين حول بنائه.