قبل مواجهة السبت بين ريال مدريد الاسباني وليفربول الانجليزي، التي ستكون بالطبع محتدمة لانتزاع لقب رابطة أبطال أوروبا، تمنح يورونيوز لقرائها فرصة المشاركة الفعلية في التصويت لصالح الفائز باللقب لهذا العام بين النادي الملكي ونجمه الأبرز كريستيانو رونالدو ونادي ليفربول البريطاني الذي يضم اللاعب الواعد محمد صلاح.
صوت معنا: من الفائز بلقب رابطة أبطال أوروبا لهذا العام ريال مدريد أم ليفربول؟
صوت معنا: من الفائز بلقب رابطة أبطال أوروبا لهذا العام ريال مدريد أم ليفربول؟
وسيسعى ريال مدريد للفوز باللقب الثالث عشر لدوري أبطال أوروبا، في حين سيحاول نادي ليفربول انتزاع لقبه الخامس.
تُرى من سيكون الأكثر إقناعا على أرض الملعب؟ ريال مدريد بخبرته السابقة في الحصول على اللقب أم أنّ إصرار نادي ليفربول على التصدر بعد غياب دام ثلاثة عشر عاما؟ سنترك لكم الإجابة
يمكنكم التصويت من الآن وحتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الأوروبي من يوم السبت الموافق ال26 من مايو-آيار قبيل انطلاق المباراة في العاصمة الأوكرانية كييف.
في انتظار تصويتكم وتوقعاتكم
مع تحيات الفريق العربي ليورونيوز.