أبراموفيتش مالك تشيلسي يلتف على الحصار البريطاني بالجنسية الإسرائيلية

رجل الأعمال والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، والذي ذاع صيته أكثر مع امتلاكه نادي تشيلسي لكرة القدم، وصل إلى إسرائيل يوم الخميس 24 مايو / أيار بحسب موقع جريدة "إسرائيل هايوم".
قرار ابراموفيتش الهجرة إلى إسرائيل جاء بعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إلى بريطانيا وتعذر تجديدها، وهو السبب الذي شجعه على الأغلب للانتقال إلى إسرائيل، مع مالكين آخرين للنادي، ومن المتوقع أن ينهي خلال فترة وجيزة إجراءات الهجرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
فبعد حادثة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، في بريطانيا، باستخدام مادة كيميائية، زادت حالة التوتر بين المملكة المتحدة وروسيا، وهو السبب الذي رجحته وسائل إعلام عالمية وراء عرقلة معاملات رجال أعمال روس.
وكان أبراموفيتش قد غادر بريطانيا بعد انتهاء أوراق اقامته، ورفض السلطات تجديدها، وهو ما منعه من حضور تتويج ناديه في البطولة بعد فوزه على نادي مانشستر يونايتد السبت الماضي.
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الملياردير اليهودي البالغ من العمر 51 عاما، والذي يملك حوالي 9.1 مليار دولار، وجاء ترتيبه في قائمة "فوربز للأغنياء"، بالمركز 139، من بين الأغنى في العالم، وفي الترتيب 12 في روسيا.
وبحسب الصحيفة في مرحلة انهاء بناء قصر له في تل أبيب في ضاحية "نافيه تزيدك"، يدير شركات عديدة مثل "ميلهاوس كابيتال" لإدارة الأملاك والأصول، وشركة إيفراز العاملة في مجال استخراج الفحم والمعادن، وشركة نورنيكل العاملة في مجال المناجم أيضا، وكان قد اشترى نادي تشيلسي عام 2003، ليحصل بعدها النادي على عدة بطولات على المستوى الأوربي والمحلي.
ويعتبر أبراموفيتش من أكبر الممولين للحكومة الإسرائيلية للجمعيات اليهودية في روسيا، وكان قد استلم جائزة من فيدرالية المجتمعات اليهودية في روسيا، لتبرعاته السخية التي وصلت إلى 500 مليون دولار، خلال العشرين سنة الماضية.
في حال حصل ابراموفيتش على الجنسية الإسرائيلية، فستكون التفافة على العراقيل البريطانية، حيث يمكنه بموجب جواز السفر الإسرائيلي الإقامة في بريطانيا بكل سهولة.