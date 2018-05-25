أبراموفيتش مالك تشيلسي يلتف على الحصار البريطاني بالجنسية الإسرائيلية

رجل الأعمال والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، والذي ذاع صيته أكثر مع امتلاكه نادي تشيلسي لكرة القدم، وصل إلى إسرائيل يوم الخميس 24 مايو / أيار بحسب موقع جريدة "إسرائيل هايوم".

قرار ابراموفيتش الهجرة إلى إسرائيل جاء بعد انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إلى بريطانيا وتعذر تجديدها، وهو السبب الذي شجعه على الأغلب للانتقال إلى إسرائيل، مع مالكين آخرين للنادي، ومن المتوقع أن ينهي خلال فترة وجيزة إجراءات الهجرة للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

فبعد حادثة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، في بريطانيا، باستخدام مادة كيميائية، زادت حالة التوتر بين المملكة المتحدة وروسيا، وهو السبب الذي رجحته وسائل إعلام عالمية وراء عرقلة معاملات رجال أعمال روس.