بطولة هوشي لتصفيات الجودو إلى أولمبياد طوكيو 2020

هوشي هي عاصمة منغوليا الداخلية ذات الحكم الذاتي في الصين، تستضيف الآن التصفيات الأولى العالمية للجودو للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
امرأة اليوم كانت آبيه أوتا اليافعة اليابانية. مرة ثانية، تعرض مهاراتها بالرمي بأسلوب مثير في نهائي فئة وزن أقل من 52 كيلوغراما.
في مرحلة نصف النهائي فازت على الأمريكية أنجليكا دلغادو بإصابتي "وازا آري".
عرضت مهاراتها على الحلبة في المباراة النهائية، عندما ثبتت الصينية وو شوغين لتحصل على تذكرتها إلى طوكيو 2020 وبطولة العالم لهذه السنة في باكو في أذربيجان، حيث ستتنافس إلى جانب أخيها بطل العالم الحالي لفئة وزن أقل من 66 كيلوغراما ريغيزباييف هيفومي.
بطلة الجودو اليابانية – آبيه أوتا، تقول:
"إنه أول حدث كبير بالنسبة لي حقا، وساكون مشدودة الأعصاب نوعا ما. لكن أخي سيكون هناك، ومع هذا الدعم المعنوي، آمل أن يفوز كلانا في بطولة العالم".
رجل اليوم، عرض مستوى رياضي رفيع في نهائي كازاخي متوتر. بطل العالم لعام 2015 يلدوز سوميتوف تغلب على مواطنه غوسمان قيرغيزبايف في فئة وزن أقل من 60 كيلوغراما وحصل على الميدالية الذهبية بعد رمية عبر الكتف ليحرز وازا آري ويحقق نقاط التصنيف القيمة في هوشي.
المباراة اللامعة لسوميتوف واللحظة الرائعة للجودو في كازاخستان، إذ مثل البلد إثنان على منصة التتويج.
بطل الجودو الكازاخستاني – يلدوز سوميتوف، يقول:
"واجهت زميلي ومواطني، أنتم تعلمون أن فئة أقل من 60 كيلوغراما بين لاعبي الجودو الكازاخيين تعتبر الأكثر شعبية. لدينا الكثير من لاعبي الجودو الشباب الكازاخيين الذين سيغزون العالم".
رئيس فدرالية الجودو العالمية ماريوس فيزر كان يستعد لتقليد الميدالية الذهبية للفائز في فئة أقل من 48 كيلوغراما بطل العالم 2014 الياباني آمي كوندو.
كان نهائي فئة 57 كيلوغراما كنديا خالصا، حيث تغلبت بطلة غراند سلام باريس كريستا ديغوتشي على زميلتها جيسيكا كليمكيت بإحراز "إيبون" بتقنية الخنق.
ونختتم فعاليات اليوم الأول بالفائز في فئة وزن أقل من 66 كيلوغراما.
إذ هزم الياباني ماروياما جوشيرو، بطل العالم السابق الكوري آن بأول في عرض رائع في مباراة ربع النهائي.
عرض رائع من ماروياما.
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