20 صورة تحكي قصة الليلة الكروية الأوروبية الأغلى

توج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز على منافسه، ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، في العاصمة الأوكرانية كييف.
وفيما يلي نستعرض أبرز الصور للإضاءة على الليلة الكروية الأغلى أوروبيا:
1- الملعب الأولمبي في العاصمة كييف قبيل بدء المباراة النهائية بين ريال مدريد وليفربول.
2- لقطة من الأعلى للملعب الأولمبي في العاصمة كييف ثوان قبل انطلاقة المباراة
3- جانب من جمهور ليفربول الإنجليزي خلال المباراة.
4- جانب من جمهور ريال مدريد الإسباني خلال المباراة.
5- تعرّض النجم المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، للإصابة إثر الاحتكاك بالمدافع الإسباني، سيرجيو راموس.
6- خروج محمد صلاح إثر الإصابة على مستوى الكتف ورونالدو يحاول مواساته.
7- إصابة ظهير ريال مدريد الأيمن، داني كارفاخال، وخروجه ودموعه تسبقه.
8- الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يفتتح التسجيل والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.
9- الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يفتتح التسجيل بعد هفوة من حارس ليفربول كاريوس.
10- السنغالي لاعب ليفربول يعدل النتيجة بتسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك ريال مدريد.
11- بعد دقيقتين من نزوله بديلا لإيسكو، الويلزي غاريث بيل يسجل هدفا بطريقة مقصية رائعة.
12- بيل يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.
13- فرحة لاعبي ريال مدريد بعد صافرة نهاية المباراة.
14- حزن لاعبي ليفربول.
14- لحظة رفع كأس البطولة للعام الثالث على التوالي والثالث عشر في تاريخ ريال مدريد.
15- حزن مشجعي ليفربول.
16- الإسباني ناتشو لاعب ريال مدريد يقص جزءا من شباك ليفربول للاحتفاظ به تذكارا.
17- البرتغاالي كريستانو رونالدو يقبل صديقته بعد الفوز.
18- الحزن ظاهر على مشجعي نادي ليفربول في شوارع العاصمة كييف.
19- الإسباني سيرجيو راموس يحتفل بالفوز.
20- المدرب الفرنسي زيدان يلتقط صورا تذكارية مع الكأس.
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