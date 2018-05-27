دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأتراك السبت إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة
إردوغان يدعو الأتراك إلى تحويل أموالهم بالدولار واليورو إلى الليرة
وقال إردوغان أمام حشد في مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو حزيران "إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة . سنحبط هذه اللعبة سويا".
وقد فقدت الليرة التركية من قيمتها أكثر من 20% منذ مطلع العام الجاري مقابل الدولار الأميركي وهو ما أثر سلبا على الكثير من المواطنين.
وتتصدر مسألة تردي قيمة العملة المحلية والوضع الاقتصادي المتداعي حديث الناس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الرابع والعشرين من حزيران المقبل.
في سوق كاسيمباسا في مدينة اسطنبول حيث ترعرع إردوغان ، تحدث الباعة والمتسوقون عن شعور بالقرصة من انخفاض العملة وتضاعف التضخم.