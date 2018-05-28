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الولايات المتحدة الأمريكية

الفيضانات تضرب ايليكوت في ولاية ماريلاند مجددا

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الفيضانات تضرب ايليكوت في ولاية ماريلاند مجددا

الفيضانات تضرب ايليكوت في ولاية ماريلاند مجددا
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ضربت فيضانات مفاجئة مدينة ايليكوت في ولاية ماريلاند، التي سبق وأن اجتاحتها فيضانات مماثلة في العام 2016

وباشرت السلطات تنفيذ عمليات الإنقاذ مع ارتفاع منسوب المياه.

وأظهر مشاهد مصورة نقلتها أسوشيتيد برس لقطات مأساوية من المدينة التي اجتاحت المياه والأوحال شارعها الرئيسي، وغمرت السيارات والشاحنات الصغيرة. كما أظهرت اللقطات المياه المتدفقة إلى المنازل وأناس محاصرين في المباني .

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وفيما كابد عاملو الطوارئ لإنقاذ الناس، أعلن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان حالة الطوارئ في مقاطعة هاورد، ودعت السلطات الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء خارج منطقة مدينة إيليكوت، وحثت سكان المنطقة المتضررة على البحث عن مناطق مرتفعة. دون ورود تقارير منها حتى الآن حول حالات وفاة أو إصابات.

وتدفقت المياه المصحوبة بالأوحال والأتربة عبر الطريق الرئيسي الشهير في المدينة، ما أسفر عن انهيار مبان واشتعال سيارات، كما تضاعف منسوب نهر باتسكو القريب إلى مستوى قياسي. في بعض المناطق، وغمرت المياه الطوابق السفلية من المباني.

وكثيراً ما تشهد مناطق الساحل الشرقي من الولايات المتحدة إعصارات أو فيضانات بين الحين والآخر

الوكالات • Reuters - AP