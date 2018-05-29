مليون مدخن أقلعوا عن التدخين في فرنسا عام 2017.. ما السر؟

انخفض عدد المدخنين في فرنسا، عام 2017، بشكل لافت جدا، حيث أحصت الحكومة إقلاع مليون شخص عن التدخين، فما السر وراء ذلك؟
تقول الحكومة الفرنسية إن السبب الرئيسي هو الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، من حيث زيادة أسعار التبغ، وأيضا، التعويضات التي تدفعها من أجل العلاج، بحسب موقع "آر تي إل" الفرنسي.
ويعد هذا الانخفاض في عدد المدخنين الأكبر منذ حوالي 18 عاما، يقول الموقع، ويضيف أن الانخفاض ملحوظ بشكل كبير بين فئتي الشباب والأشخاص الفقراء.
ويفسر الموقع هذه الظاهرة من خلال العملية الناجحة التي أطلقتها الحكومة تحت مسمى "شهر بلا تدخين"، وأيضا، الأسعار التي ترتفع بشكل مستمر، وتشكل نوعا "رادعا" أمام المدخنين.
ارتفاع كبير في الأسعار
وينقل الموقع عن جوفري، 40 عاما، توضيحه بشأن إقلاعه عن التدخين، ويعزي ذلك إلى الارتفاع الكبير لأسعار التبغ، إذ يصل حاليا إلى حوالي ثمانية يورو، بعد أن كان لا يتجاوز العشرين فرنكا فرنسيا.
ويضيف جوفري: "عندما أصل إلى نهاية الشهر دون القدرة على الذهاب للتمتع بوجبة في مطعم ما، أقول لنفسي إنني دخنت كثيرا هذا الشهر".
كما يتحدث الموقع عن تغيير في عادات مستهلكي التبغ بسبب ارتفاع الأسعار، إذ يتجهون إلى المنتجات الأقل سعرا في هذه الحالة.
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تعويضات العلاج من الإدمان
كما ينقل الموقع عن فيرونيك، وهي شابة تحاول الإقلاع عن التدخين، تقول: "الأمر لا يقتصر على الأسعار، فهناك أجسادنا التي تعتمد عليه (النيكوتين)".
الزيادة في الأسعار وحدها لا تردع جميع المدخنين، لذلك، وبالتوازي، تسعى الحكومة جاهدة لجعل علاجات مكافحة التدخين أكثر سهولة، بحيث يتم سداد بعض أسعار المنتجات من قبل الضمان الاجتماعي، منذ 20 أيار/مايو.