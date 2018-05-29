اتهام وزير العمل الأسبق إيريك فيرث بالتواطؤ في التمويل غير القانوني لحملة الرئيس الأسبق ساركوزي

"التوترات في غزة تحدث في سياق يتسم بعدم وجود عملية سلام وفي سياق التطورات بشأن موضوع القدس وما زلنا ملتزمين جميعًا ، كل الدول ال28 ترى بأن القدس تظل عاصمة المستقبل للدولتين"" فيديريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
"تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال إما في هوائنا أو في تربتنا أو في محيطاتنا أو في طعامنا“." فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية
"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
"نحن أحوج ما نكون إلى العمل بمثابرة خلال هذا العام،من أجل تمهيد الطريق أمام الموالين لأوروبا داخل البرلمان الأوروبي.فنحتاج إلى أجوبة شافية،بسبب أن مكمن المشكلة لا يكمن في الحزب السياسي بقدر ما يتلخص،في الأسباب الكامنة وراء تصويت كثير من المواطنين لصالح تلك الأحزاب؟" أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
"التوترات في غزة تحدث في سياق يتسم بعدم وجود عملية سلام وفي سياق التطورات بشأن موضوع القدس وما زلنا ملتزمين جميعًا ، كل الدول ال28 ترى بأن القدس تظل عاصمة المستقبل للدولتين"" فيديريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
"تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال إما في هوائنا أو في تربتنا أو في محيطاتنا أو في طعامنا“." فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية
"نحن في بلد يفترض فيه أن يكون ديمقراطيا، أن يطلق شرطي النار صوب طفلة و يقتلها هذا أمر من الصعوبة بمكان توقعه. و من أجل إيجاد حلول ينبغي أن نحصل على إجابات،ترتبط أساسا بمن أعطى الأوامر للشرطي بإطلاق النار . فقد كانت الشاحنة تنقل كثيرا من الأطفال ايضا وهناك لبس تام في ما يتعلق بوضع المهرّبين والمهاج" سلمى بن خليفة محامية الدفاع في قضية مقتل الطفلة مودّة -بلجيكا
"نحن أحوج ما نكون إلى العمل بمثابرة خلال هذا العام،من أجل تمهيد الطريق أمام الموالين لأوروبا داخل البرلمان الأوروبي.فنحتاج إلى أجوبة شافية،بسبب أن مكمن المشكلة لا يكمن في الحزب السياسي بقدر ما يتلخص،في الأسباب الكامنة وراء تصويت كثير من المواطنين لصالح تلك الأحزاب؟" أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
اتهام وزير العمل الأسبق إيريك فيرث بالتواطؤ في التمويل غير القانوني لحملة الرئيس الأسبق ساركوزي