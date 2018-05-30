صرح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يوم الأربعاء بأن بلاده وضعت خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بتطافة 25 مليار جنيه مصري (نحو 1.4 مليار دولار).
مصر تخصص 1.4 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء
مصر تخصص 1.4 مليار دولار لتطوير قطاع الكهرباء
وأضاف شاكر أن الخطة من المقرر أن يستغرق تنفيذها عامين.
وأبلغ الوزير الصحفيين أن الحكومة وافقت على قرض بقيمة 60 مليار دينار كويتي (حوالي 200 مليون دولار) من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت لإنشاء ثلاث محطات محولات جديدة.
ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.
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المصدر: رويترز