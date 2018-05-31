الإمارات تسجن ناشطا 10 سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية في وقت متأخر من هذا الأربعاء أن الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة مليون درهم أي ما يعادل 272000 دولار بعد أن وجهت له تهم بالتشهير بحكومة الإمارات العربية المتحدة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ولا تتساهل الإمارات مع الانتقادات العلنية لنظامها الحاكم حيث حاكمت منصور إلى جانب ناشطين آخرين من المطالبين بالديمقراطية لما وصفته بإهانة قادة البلاد.
وكان منصور من بين خمسة ناشطين تمّت إدانتهم بتلك التهم في العام 2011 في خضم احتجاجات ما اطلق عليه بـ "الربيع العربي"، التي نادت بالإصلاح في عدة دول عربية أخرى.
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واعتقل أحمد منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر في مارس-آذار 2017 واتهم بالترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية.
وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن المحكمة برأته من تهم تتعلق بالإرهاب.
ودعت منظمات حقوقية إلى الإفراج عن منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.