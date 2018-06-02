طائرات إسرائيلية تقصف موقعين في غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل

قال مواطنون فلسطينيون إن طائرات إسرائيلية قصفت موقعين في قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. ولم يدل الجيش الإسرائيلي بأي تعليق فوري على الحادث.
لكن الجيش الإسرائيلي كان قد قال في بيان صدر في وقت سابق إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل السبت. وأضاف: "تم رصد عمليتي إطلاق من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية الدفاعي... أحد الصاروخين فيما سقط الآخر في قطاع غزة على ما يبدو".
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع إصابات في الحادثين.
تصعيد غير مسبوق في غزة
وكانت إسرائيل وفصائل مسلحة فلسطينية اتفقوا الأسبوع الماضي على العودة إلى اتفاق سابق لوقف إطلاق النار بعد أعنف تصعيد للقتال بين الجانبين منذ حرب عام 2014.
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فقد تصاعدت أعمال العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل في الأسابيع الماضية. وتعرضت إسرائيل لإدانات دولية لاستخدامها القوة المفرطة ضد مظاهرات فلسطينية حاشدة على الحدود مع قطاع غزة، تعرف باسم "مسيرات العودة".
وسقط العشرات من الفلسطينيين بين قتلى وجرحى جراء قمع تلك التظاهرات التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين مطالبين بحق عودة العائلات إلى منازلها وأراضيها التي صارت الآن داخل إسرائيل.
كما أقدم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير القطاع، ومن حركة الجهاد على إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء وخلال الليل حتى صباح الأربعاء وردت إسرائيل بنيران الدبابات والضربات الجوية على أكثر من 50 هدفا في القطاع الساحلي الصغير.