لماذا تواجه اللاجئات تحرشاً جنسياً ؟

تحاول أعداد متزايدة من النساء ممن يعشن في ضنك من العيش اختيار ملاذ الهجرة بسبب حالات عديدة يتعلق بعضها بمشاكل اقتصادية وأخرى اجتماعية. فوفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن نسبة النساء المهاجرات تضاهي اليوم 48 ٪ من مجموع المهاجرين في جميع أنحاء العالم. هذا ويدخل كثيرون آخرون الاتحاد الأوروبي عن طريق البر، عبر تركيا ودول البلقان أو من خلال أوكرانيا وروسيا البيضاء. ويسعى هؤلاء الناس للدخول إلى أوروبا بشكل غير نظامي - دون جوازات سفر أو تأشيرات - لأسباب متنوعة. في بعض الحالات، يفرون من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة، وبالتالي يمكن اعتبارهم لاجئين بحاجة إلى حماية خاصة. وفي أغلب الأحيان، هم عبارة عن مهاجرين يحاولون الهروب من الفقر والبطالة.

هذه القضية تمت مناقشتها اليوم بمركز التنمية الأوروبية ببروكسل حيث تركز أعمال المؤتمر على البحث عن استراتيجيات لمواجهة التحديات الراهنة في مجالات الهجرة بشكل عام.