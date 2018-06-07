توفيت امرأة في استراليا بعد إصابتها بالتهاب الكبد "أ" الذي التقطته إثر تناول رمان مجمد ملوث سبق وأن سحبته الشركة المنتجة من الأسواق قبل شهرين.
الرمان يودي بحياة امرأة في أستراليا
الرمان يودي بحياة امرأة في أستراليا
المرأة التي تبلغ من العمر 64 عاماً كانت قد تناولت حبوب الرمان المنتجة من قبل شركة "كرييتيف غورميه" والتي قامت بسحب منتجها من الأسواق بعد تفشي الفيروس في نيو ساوث ويلز.
وقال بادي فيليبس، كبير المسؤولين الطبيين في إدارة الصحة في جنوب أستراليا، إن وفاة هذه المرأة هي حالة نادرة وحزينة جداً وقدم تعازيه إلى عائلتها، وأضاف أن معظم المصابين بفيروس التهاب الكبد "أ" تعافوا من إصابتهم وأن هذه الحالة هي الوحيدة الناتجة عن تناول هذا المنتج التي تم تسجيلها في البلاد حتى اللحظة، وأكد أن فترة حضانة الفيروس قد انتهت ولا يتوقع أي إصابات جديدة مشابهة خاصة بعد أن تم سحب المنتج من الأسواق منذ شهرين.
يذكر أن عدد الإصابات بين من تناولوا هذا النوع من الرمان بلغت 24 حالة وهي ليست المرة الأولى التي تواجه أستراليا مثل هذا التحدي ففي عام 2013 قامت شركة أخرى بسحب منتج آخر احتوى على حبوب الرمان تسبب بانتشار فيروس التهاب الكبد " أ" في خمس ولايات.