Follow Up Siberia : الوجه الآخر لسيبيريا

من بين الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار ميلوس بتروفيتش، من صربيا:"أنا من صربيا وهذه هي سيبيريا، انه الشتاء، الجو بارد وممطر، يا إلهي، كم هي جميلة، إنها المرة الأولى التي أعيش فيها هذا".

التعرف على سيبيريا الحقيقية هو هدف المجموعة الأولى من المشاركين في برنامج " Follow Up Siberia " الذي نظمته شركة "نورنيكل" الروسية. وقع الاختيار على7 أشخاص من دول مختلفة للمجيء إلى نوريلسك في نهاية شهر ايار/ مايو. رحبت سيبيريا بالضيوف. التجربة كانت غامرة.

الماموت ومحمية بيتورانا

رأى الزوار الحيوان الأسطوري سوبكارغا ماموث الذي تعود جثته إلى 48000 سنة. وتعرفوا على محمية بيتورانا الطبيعية الفريدة بإدارة نوريلسك، هذه المحمية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

"أحب الأماكن الفريدة، بالنسبة لي سيبيريا كالكأس المقدسة الفريدة، هدفي هو تبديد بعض الصور النمطية عن سيبيريا: أنها باردة، وشاسعة، ولا نستطيع أن نفعل شيئاً فيها، أردت أن أبين للناس أنه يوجد الكثير من الأشياء هنا. مثلاً، لم أكن أعرف أن نوريلسك مكان كبير كهذا"، يقول ريمون والش، من كندا.

زيارة صناعية

تمكن الزوار من رؤية أحد معالمها، حفرة نوريكيل التاريخية المفتوحة، منجم "زابوليارني" في بير كريك. عمقها 420 مترًا، طول الطريق الإجمالي نحو 30 كيلومترًا، وعمق العمل تحت الأرض 41 كيلومترًا.

"ميزة هذ المنجم المفتوح تكمن في حقيقة أن الشركة تقوم بتطوير احتياطيات من خامات النحاس والنيكل هنا منذ العام 1945"، يقول إيغور أوفاروف، منجم زابوليارني.

المحطة التالية هي مصنع نورنيكل للنحاس، الذي تم تشييده خارج الدائرة القطبية في العام 1949. هنا اطلع المسافرن على المزيد عن تاريخ المدينة، التي نمت في الأساس حول المعادن. نورنكل أقدم من نوريلسك ب15 سنة.

" المجيء إلى هنا فرصة نادرة، لذلك أشعر بالإثارة، اننا قريبون حقاً من العملية بنرى كيفية الاندماج وكل شيء، أعجبني ذلك"، تقول آن وهي مدونة من فنلندا

بطولة الكيرلنج والطقوس الافتتاحية

في مدينة دودينكا، على بعد 100 كم من نوريلسك، سبعة مغامرين تلقوا دعوة شرف لحضور بطولة القطب الشمالي للكيرلنغ. في البداية، شاهدوا أفضل رياضيي العالم يتنافسون، ثم تلقوا درسًا في الكيرلنغ من رياضي محلي عمره 15 عامًا. يدرس "فينينامين بزروكيه" في مدرسة الكيرلنغ في دودنكا وأظهر نتائج رائعة في المسابقة الصغرى التي نظمت خلال الكأس.

"يمكن مقارنة الكيرلنغ مع الشطرنج. لكن الاصرار هو الأهم"، يقول فينينامين بزروكيه.

في اليوم التالي، توجه المغامرون إلى ساحة الجليد في أقصى شمال العالم للمنافسة. التنافس كان مع فريق بطولة القطب الشمالي، حصل ميلوس وفيكرام على الميدالية الفضية.

" انها المرة الأولى التي ألعب فيها الكيرلنغ، هي ليست شائعة في الهند، لعدم وجود الثلج، لقد استمتعت بالكرلنغ، انها رائعة"، يقول ، فيكرام كامبوج، جاء إلى سيبيريا من الهند.

شارك المسافرون في مراسم خاصة تتعلق ب "تيمور" ، استناداً إلى أساطير وتاريخ الأشخاص الذين سكنوا هذه الجزيرة عبر قرون.

" الأمر لطيف جداً، لدي شعور بأنني أعيش في قرون مضت"، يقول ميلوس بتروفيتش وهو مدون جاء من صربيا.

سيعود هؤلاء المسافرون إلى الوطن ليصبحوا سفراء سيبيريا قبل دورة الألعاب الشتوية ال29 والتي ستقام العام المقبل في كراسنويارسك. ويمكن لأي شخص الفوزُ بفرصة المشاركة في رحلة إلى سيبيريا "Follow Up Siberia" .

لكي يتم اختيارك، يجب أن تشارك في مسابقة دولية عبر الإنترنت، مفتوحة للجميع.

من بين الذين تمتنعوا برحلة لسيبيريا محمود ماهر وهو مدون من مصر:"سيبيريا بعيدة جداً وهادئة جداً، إنها أجمل مكان رأيته في حياتي".

وجورج خلف وهو مدون من لبنان: "إنها نشيطة للغاية، والناس لطفاء جداً، أحب هذا المكان حقًا".