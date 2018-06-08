شاهد: طائرات بدون نوافذ.. والشاشات لمشاهدة الأجواء

بعض الناس يخشون النظر من نوافذ الطائرات، والبعض يفكرون في كل رحلة بمدى قدرة النوافذ على الصمود طوال فترة السفر، لذا فقد يكون الحل "طائرة بلا نوافذ"، قد تبدو الفكرة صعبة، لكنها موجودة، وستكون شركة طيران الإمارات من أولى الشركات التي ستقتنيها.
فجناح الدرجة الأولى على متن الخطوط الإماراتية ستختفي منه النوافذ الحقيقية وستتحول إلى افتراضية، أي أنه لن يكون هنالك نوافذ زجاجية بعد الآن، وما سيشاهده الناس هي شاشات تعرض صورا عالية الدقة لمحيط الطائرة، وستستخدم تكنولوجيا الألياف الضوئية لتصوير المحيط الخارجي.
الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات تيم كلارك أكد أن دقة الصور ستكون عالية، وستكون ممتعة أكثر من النظر بالعين المجردة.
هدف الإماراتية هو الاستغناء تدريجيا عن النوافذ في طائراتها، مما سيجعلها أسرع وأقل وزنا عند التحليق، وستدرج هذه التقنية على متن الطائرات من طراز بوينغ 777-300 ER ، وبهذا فسيتم توفير الوقود.
وأضاف كلارك:"تخيل الآن جسم الطائرة أثناء صعودك على متنها بدون نوافذ، ولكن عندما تدخل إلى الداخل، توجد نوافذ وجسم الطائرة سيكون قطعة واحدة لا يعاني من نقاط ضعف هيكلية بسبب النوافذ. فالطائرات هنا تكون أخف وزنا، وتستطيع الطيران بشكل أسرع، وسوف تحرق وقودا أقل وتطير أعلى." وألمح أن التخلي عن النوافذ سيقلل من نقاط ضعف جسم الطائرة.
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وتم عرض جناح الدرجة الأولى الجديد للمرة الأولى في معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018"، الذي أقيم في دبي في الفترة من 22 حتى 25 أبريل / نيسان الماضي.
غراهام برايثوايت، خبير سلامة الطيران وأستاذ في جامعة كرانفيلد في إنكلترا أكد لموقع "بي بي سي" أن هذه الطائرة قد تعطي شعورا بالاختناق للكثيرين، فالسفر جوا يثير القلق، كما قد تثير هذه النوافذ الافتراضية مخاوف عديدة عند الحديث عن اجراءات السلامة، فمثلا من المهم رؤية الطائرات في حالة الطوارئ، خاصة إذا تحتم اجراء إخلاء عاجل.