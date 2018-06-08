قادة مجموعة السبع يستهلون قمتهم وسط مواجهة مع ترامب حول تعريفاته الجمركية الباهظة

في فندق مطل على نهر مسان لوران بمدينة مالبي في كيبيك، سيستقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قادة مجموعة السبع، صباح الجمعة.
قبل بدء القمة المنتظرة لهؤلاء القادة، بدت الأجواء مشحونة، وكأن حرباً اقتصادية جمركية بدأت تلوح في الأفق. قبل يوم، ترودو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انتقدا بشكل مبطن فرض الرئيس الأميركي تعريفات جمركية إضافية على استيراد المعادن والالمنيوم.
ماكرون من جهته دعا نظرائه في قمة مجموعة السبع للبقاء "مهذبين" في محاولة إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتغيير رأيه وقال "ربما لا يكترث الرئيس الأميركي بأن يكون اليوم معزولاً، لكننا لا نهتم أيضاً بأن نكون ستة إن احتاج الامر. لان هؤلاء الستة يمثلون قيماً وسوقاً اقتصادية لها تاريخ قوي وخاصة أنها تمثل قوة حقيقية".
بدوره رد ترامب في تغريدة له متهماً كندا والاتحاد الأوروبي باستبعاد الولايات المتحدة عن أسواقهما.
"أخبروا ترودو والرئيس ماكرون بأنهم يفرضون علينا تعريفات كبيرة ويخلقون حواجز غير جمركية. فائض تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بلغ 151 مليار دولار وكندا تستبعد مزارعينا وغيرهم. أتطلع لرؤيتهم غداً".
وفي تغريدة أخرى، هدد الاتحاد الأوروبي وكندا بزيادة التعريفات الأميركية لتفوق التعريفات الأوروبية والكندية...
"لماذا لا يُعلم الاتحاد الأوروبي وكندا الجمهور أنهما خلال سنوات استخدما تعريفات تجارية وحواجز غير جمركية باهظة مع الولايات المتحدة. أمر غير عادل على الاطلاق بالنسبة لمزارعينا وعمالنا وشركاتنا. خفضا تعرفاتكما والا فإننا سنرفعها أكثر منكما".
وتأتي القمة وسط توتر يخيم على المشاركين فيها مع تشديدات أمنية خصصت لحماية القادة والوفود.