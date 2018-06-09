في قمة G7 ترامب يهدد وميركل تُقر بالخلافات

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بعد وقت قليل من مغادرة الاجتماع الذي ضم كلا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان "نحن مثل الحصالة التي يسرق منها الجميع... هذا سيتوقف الآن وإلا سنتوقف على التجارة معهم".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت 9 يونيو / حزيران من الممارسات التجارية التي وصفها بأنها غير عادلة للولايات المتحدة خلال قمة مجموعة السبع التي وافق خلالها الزعماء على محاربة الحماية التجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوجود خلافات بين الولايات المتحدة والأعضاء الستة الآخرين في المجموعة، لكنها قالت إن بيانا مشتركا من المتوقع أن يصدر في نهاية القمة التي تستمر على مدار يومين في لا مالبي بكيبيك.

وأبلغت ميركل الصحفيين بعد مباحثات مجموعة السبع في كيبيك قائلة "بالنسبة لنا من المهم أن يكون لدينا التزام بنظام تجارة يستند إلى قواعد، وأن نواصل محاربة الحمائية وأن نصلح منظمة التجارة العالمية".

وتضررت ألمانيا وأعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي إلى جانب كندا والمكسيك الأسبوع الماضي من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الألومنيوم والصلب القادمة من تلك الدول.

وقالت المستشارة الألمانية إن هناك اتفاقا واسعا بين زعماء مجموعة السبع على ضرورة خفض الرسوم الجمركية وتقليل المعوقات التجارية الأخرى. أضافت "هناك مبادئ مشتركة لكن المشكلة تكمن في التفاصيل".

أما ترامب الذي أكد على أن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعة الأمريكية والعمال مما يصفه بالمنافسة الدولية غير العادلة، فقال إنه اقترح على زعماء مجموعة السبع الآخرين إزالة جميع المعوقات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والدعم.

وأشار ترامب مجددا إلى قائمة من المظالم بشأن التجارة الأمريكية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي وكندا، وفقا لما ذكره مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحفيين.

المزيد من الأخبار على يورونيوز عربي:

بالفيديو: بوتين يحضّر الزلابية وفطائر الباوزي الصينية

شاهد.. ماذا حدث في يد ترامب جراء مصافحة "عاصرة" من ماكرون

عائلة محمد علي لترامب: شكرا لا نريد عفوك

وقال المسؤول "من ثم بدأت سلسلة طويلة من تبادل الاتهامات، والتقارير اللاذعة نوعا ما عن أن الولايات المتحدة تلقى معاملة غير عادلة وعن أن نظام التجارة برمته غير ملائم للولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين والطبقة المتوسطة".

أضاف المسؤول أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد "بنبرة مهذبة لكن حازمة جدا" ليطرح الجانب الأوروبي في الموضوع وأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عبر عن موافقته على ذلك.

وغادر ترامب قبل نهاية القمة يوم السبت، حيث سيتوجه إلى سنغافورة لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في لقاء وصفه بأنه "مهمة سلام".

من ناحيته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إن اتفاق مجموعة الدول السبع الصناعية على بيان مشترك يمثل خطوة أولى فقط ومحاولة "لإرساء الاستقرار بشأن أمور" مثل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة يهدد بانهيار التحالف.

وقال ماكرون للصحفيين "الاتفاق... خبر طيب ويمثل رغبة جماعية في إرساء الاستقرار... ومع ذلك فأنا لا أعتبر أن إعلانا يحقق كل شيء، ومن الواضح أنه سيكون علينا مواصلة العمل في الأسابيع والشهور القادمة".