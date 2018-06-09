أهدى رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بدلة فضاء زرقاء صنعت خصيصا له وتحمل اسمه ولها وشاح بابوي أبيض لتمييزه عن غيره ممن يزورون العالم الخارجي.
"بدلة فضاء بابوية" للبابا فرنسيس
"بدلة فضاء بابوية" للبابا فرنسيس
وقال رائد الفضاء الإيطالي باولو نيسبولي للبابا خلال اجتماع في الفاتيكان أمس الجمعة حضره أيضا أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية وهم ثلاثة أمريكيين وروسي "فكرنا في صنع بدلة فضاء لك مثل تلك الخاصة بنا".
ورد البابا البالغ من العمر 81 عاما مازحا "حسنا تولوا أنتم التخطيط لرحلتي".
للمزيد على يورونيوز:
وقال نيسبولي إن البدلة تشبه تلك الخاصة بهم تماما ومصنوعة من نفس المادة. وتحمل البدلة الاسم الحقيقي للبابا وهو خورخي بيرجوجليو وعلم الأرجنتين مسقط رأسه.
وأضاف رائد الفضاء الإيطالي "واستقر رأينا على هذه البدلة لكن بما أنك البابا والبابا له زي خاص به صنعنا لها وشاحا".
وكان نيسبولي من رواد الفضاء الذين كانوا في محطة الفضاء الدولية العام الماضي عندما أجرى البابا مكالمة بالفيديو معهم من الفاتيكان استمرت 20 دقيقة.
وقال البابا لرواد الفضاء في تلك المكالمة إن الأرض هشة حتى أنها يمكن أن تدمر نفسها بنفسها وإنهم يحظون بنعمة رؤية الكوكب "بعيني الرب".
المصدر: رويترز