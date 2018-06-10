ترامب وكيم يصلان إلى سنغافورة لعقد لقمة تاريخية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة الأحد 10 يونيو / حزيران، قبيل القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

القمة تهدف إلى إرساء اتفاق نووي مع الدولة الأكثر عداء للولايات المتحدة، وصول ترامب جاء بعد ساعات من وصول كيم جونغ أون، حيث من المقرر أن يلتقيا يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا.